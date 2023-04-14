Amasya'da pusetten düşen 4 aylık bebek kurtarılamadı AVM otoparkında babası tarafından bebek arabasından alınıp otomobile pusetiyle birlikte konulmak isteyen minik bebek yere düştü. Beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınan minik, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Amasya'nın Hacıilyas Mahallesi'ndeki AVM'de dehşet yaşandı.

Dün akşam meydana gelen olayda, eşi ile birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, eve dönüş esnasında otoparka inerek bebek arabasındaki pusette duran 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü arabaya koymak istedi.

Pusetten yere düştü

Baba, puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü.

Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Selahattin Yağız Öksüz, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Öksüz Ailesi, bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.