Amasya'da restoranda yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Amasya'da bir restoranda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Amasya merkez Hatuniye Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde kavga çıktı.

Kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu Altan Merdan O. ve Muhammed Batuhan K.'nin ayağına mermi isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 kişi emniyete götürüldü

Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken olayın aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili 5 kişi ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)