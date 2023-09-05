Amasya'da şebeke suyu zehirlenmesi! 211 kişi hastanelik oldu Bölge halkı kusma, ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurmaya başlayınca, şebeke suyu kaynaklı bir zehirlenmenin olduğu iddia edildi. Amasya Valiliği olayın kaynağının araştırıldığını açıkladı.

İHA

Amasya'da hastanelerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Dünden bu yana bölge halkı ciddi şikayetlerle hastanelere akın ediyor.

Taşova ilçesinde yaşanan olayda, şebeke suyundan kaynaklı zehirlenme olduğu iddia edildi.

Vatandaşlar bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bu sayı ise bugün artmaya başladı ve toplamda 211 kişi rahatsızlık geçirdi.

"Olayın kaynağı araştırılıyor"

Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma yapıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taşova ilçemizde 4 Eylül 2023 günü akşam saatlerinden itibaren 211 vatandaşımız bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle devlet hastanemize başvurmuştur. Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımızın gerekli takip ve tedavileri yapılarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olayın kaynağının tespitine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli araştırma, numune alım sonuçları ve analizleri de titizlikle yapılmaktadır." denildi.