Amasya'da şelaleler dondu

DHA
Amasya'da hava sıcaklıkları hızla düşüyor.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Amasya’da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi’nde bulunan Su Atan ve Kaleköy şelaleleri dondu.
BUZ SARKITLARI OLUŞTU
Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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