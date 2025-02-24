Amasya'da şelaleler dondu
DHA

Amasya'da hava sıcaklıkları hızla düşüyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Amasya’da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi’nde bulunan Su Atan ve Kaleköy şelaleleri dondu.

BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor