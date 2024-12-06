Amasya'da sobadan kıyafeti tutuşan yaşlı adam can verdi

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesi Hüsnüoğlu köyünde Osman Gören (90), evinde ısınmak için yanan sobanın yanına oturdu.

Bu sırada kıyafeti tutuşan yaşlı adam alevler içinde kaldı.

Osman Gören'in feryadı üzerine yakınları odaya koştu ve yaşlı adama müdahale ederek söndürdü.

HASTANEDE CAN VERDİ

Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Devlet HastanesiWne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Osman Gören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken Osman Gören'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.