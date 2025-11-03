Amasya'da soğan deposunda yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya merkeze bağlı Yıldızköy’de bir firmaya ait soğan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Soğan çuvallarının tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, binada ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

GÖRGÜ TANIĞI: "ALEVLER ÇOK BÜYÜKTÜ"

Amasya–Çorum karayolunda seyir halindeyken alevleri gördüğünü söyleyen Muammer Gazelci, “Yangın çok büyüktü. Soğan çuvalları yanınca alevler hızla yayıldı” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.