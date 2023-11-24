Amasya'da alışılmadık bir olay yaşandı.
İş yeri sahibi Emre Kantarcı, öğle saatlerinde başka bir yere mal götürmek için dükkanını kapatıp gitti.
"Ara ağabey..."
Dükkanın önünde gördüğü süpürgeyi almak isteyen Nesrin Durak, Kantarcı'yı bulamayınca süpürgeyi alıp, iş yerinin kapısına not bıraktı.
Nota da, "Süpürge aldım. Hesabınıza atayım, ara ağabey." yazılı not ve telefon numarasını bıraktı.
"Çok duyarlı bir hareket"
Geldiğinde notu görünce şaşıran iş yeri sahibi Emre Kantarcı, "Başka bir müşterimin aldıkları malları aracına yüklemek için gittiğimde dükkanımı kilitlemiştim. Döndüğümde kapıda küçük bir notla karşılaştım ve çok şaşırdım. Müşterim dışarıda bulunan süpürgeye ihtiyacı olduğu için almış ve acelesi olduğu için de bekleyememiş ve not bırakmış. Çok duyarlı bir hareket. Kendisini aradığımda işinin çok yoğun ve acil gitmesi gerektiği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Ben de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettim." dedi.
100 lira yolladı
Dükkan sahibi Emre Kantarcı'nın aradığı Durak, süpürgenin tutarı olan 100 lirayı verilen hesaba yatırdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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