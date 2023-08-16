Amasya'da tabelaya çarpan otomobil uçuruma sürüklendi: Ağaç hayatını kurtardı Otomobiliyle virajı alamayan sürücü, tabelaya çarpıp 20 metrelik uçuruma sürüklendi. Ancak araç, arazide bulunan bir ağaca çarpıp durarak faciayı önledi. Sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsu köyünde korkunç bir kaza yaşandı.

Osman Sırma'nın yönetimindeki 34 UG 1352 plakalı otomobil, virajı alamayarak tabelaya çarptıktan sonra uçuruma sürüklendi.

Ağaç hayat kurtardı

Ancak araç, arazide bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Bu sayede daha büyük bir facianın önüne geçildi.

Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre, yaralının durumu iyi ve tedavi altına alındı.

Yangın felaketi yaşadı

Jandarma, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının nasıl gerçekleştiği ve olası sebeplerin araştırılacağı belirtildi.

Öte yandan, kaza geçiren Osman Sırma'nın yaklaşık 2,5 ay önce evinin yandığı öğrenildi.

Bu üzücü olayın ardından yaşadığı kaza, Sırma'nın zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.