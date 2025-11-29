Amasya’da takla atan motosikletli, kalktığı gibi fırlayan ayakkabısını giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya’da Ferhat Tüneli çıkışında dönüş yapmak isteyen otomobille motosikletin çarpışması sonucu ilginç görüntülerin ortaya çıktığı bir kaza meydana geldi.

TÜNEL ÇIKIŞINDA ÇARPIŞMA

Eren F. yönetimindeki 05 AEH 765 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli’nden çıktıktan sonra dönüş yapmak isteyen Recai B.’nin kullandığı 19 UC 816 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet havaya savrulurken sürücü takla attı.

FIRLAYAN AYAKKABILARINI GİYMEYE ÇALIŞTI

Kazanın şiddetiyle gencin kaskı ve ayakkabıları yola fırladı. Sendeleyerek ayağa kalkan motosikletlinin, şok hâliyle yaptığı ilk şey ise fırlayan ayakkabılarını giymek oldu.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Sürücünün motosikletini kaldırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kazayı ucuz atlatan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.