Amasya'da taşla öldürüp cesedi koyduğu otomobili de yaktı

DHA
Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.
Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ceset bulundu
Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin, Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi.
Otomobili ateşe verdiği tespit edildi
Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi.
Soruşturma sürüyor
A.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)