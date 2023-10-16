Amasya'da trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi Amasya'da meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan 16 farklı kazaların görüntülerini paylaştı.

Kazaların genellikle yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ve ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

"Lütfen trafik kurallarına uyalım, hayatta kalalım"

Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerin sonunda, "Trafik ortamında yapılan bir kural ihlali pek çok insanın zarar görmesine neden olur. Lütfen trafik kurallarına uyalım, hayatta kalalım" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)