Amasya'da yedikleri yemek 12 kişiyi hastanelik etti Amasya'da yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 11'i kadın 12 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyünde toplanan 11'i kadın 12 kişi yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma ve ishal şikayeti başlayınca Taşova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Yediğimiz yemekten zehirlendik"

Hastanede tedavisi süren Müzeyyen Şenol, "Köyümüzde cuma toplantısına gittik. Orada yediğimiz yemekten zehirlendik. Midem ağrıdı, daha sonra istifra başladı. Yoğurt yedim ama yeniden kustum, hastanede de kusmam devam etti. Şu an iyiyim ama ağzımın içerisinde bir acılık var" dedi.