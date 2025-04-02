İHA

70 yaşındaki Ahmet Özer, Amasya'nın son kasetçisi olarak Suluova ilçesinde 50 yılı aşkın süredir kaset satıyordu.

Özer, 1970’li ve 1980’li yıllara damga vurup kasetleri binlerce satan sanatçıların tarih olan kasetleri ile özel albümlerine gözü gibi bakıyordu.

"BUNLARI SATMIYORUM, MİLYONLAR DA VERSELER SATMAM"

2 yıl önceki röportajında yüzlerce sanatçıya ait kaset ve plağın bulunduğu iş yerindeki özel albümlerin sanatçılarda bile bulunamayacağını anlatan evli ve 2 çocuk babası Özer, şöyle demişti:

Bu albüm İbrahim Tatlıses’te de yoktur, Bedia Akartürk’te de yoktur, Ali Seven de de yoktur. Sadece bende var. Ama bunları satmıyorum. Milyonlar da verseler vermem. Benden sonra ne olur bilmiyorum. Biz uzatmaları oynuyoruz.

"İNSANLAR KASET ALMAK İÇİN KASET KALMAZ DİYE GÜNLER ÖNCESİNDEN GELİR PARASINI VERİRLERDİ"

Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında 2011 yılından sonra kasetlerin yerini CD, flaş bellek ve son dönemde dijital platformlara bıraktığına işaret eden Özer, "Kaset çıkmadan önce reklamını yapardık. İnsanlar o kaseti almak için kaset kalmaz diye günler öncesinden gelir parasını verirlerdi. Bugünlere geldik ama sektör öldü. Kaset sektörü 2011 yılında bitti. Daha sonra CD’ye geçtik, o da bitmek üzere. Başka mesleğim olmadığı için bu işi yürütmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Pankreas kanserine yenik düşen Özer’in cenazesine katılan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ahmet ağabey Amasya’nın son kasetçisiydi. Ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Özer'in cenazesi, Suluova ilçe mezarlığına defnedildi.