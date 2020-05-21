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- Ambulans kiralayıp tatile giden çifte para cezası
Ambulans kiralayıp tatile giden çifte para cezası
İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla tatile giden çifte para cezası kesildi.
- DHA
- 21.05.2020 - 18:35
İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına gitti.
İZİN BELGELERİ YOK
Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.
3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA
Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.