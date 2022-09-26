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    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 26.09.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 00:25
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    Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı.

    Saha da stat dışı da karıştı

    Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

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    Valilikten açıklama

    DHA'nın haberine göre; müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı:

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #1

    "İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor.

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #2

    İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili yaptıpğı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

     

    "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir.

    Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir.

    Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #3

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #4

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #5

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #6

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #7

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı #8


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