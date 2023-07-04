Amerika vatandaşı olarak kendini gizlemeye çalışan FETÖ'cü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, ABD'de vatandaşlığına geçerek adını ve pasaportunu değiştirip “Allen B.” olarak Türkiye’ye dönüş yapan Fetullahçı Terör Örgütünün üyesi olduğu belirlenen kişi tutuklandı.

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İHA

Yurt genelinde teröristlerle mücadele sürüyor.

Ülke içerisinde teröre geçit vermeyen güvenlik güçleri düzenlenen operasyonlarla teröristlerin ensesinde.

Terörü bitirmeye kararlı güvenlik güçleri yurdun her noktasında da çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda pasaport polisine belgelerini uzatan “Amerikalı yolcu”, emniyet görevlisinin dikkatini çekti.

İngilizce aksanından şüphelenen pasaport polisi, Allen B.’yi sorgu odasına aldı.

B.’nin GBT'sini araştıran ve parmak izi incelemesi yapan Pasaport Polisi, söz konusu yolcunun Abdullah U. adlı FETÖ/PDY üyesi olduğunu, fark etti.

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör örgütü üyesi olmak suçundan” hakkında yakalama kararı bulunduğunu saptadı.

Kimlik bilgilerini değiştirdi

Zanlının kimlik bilgilerinin 7 yıl önce değiştirildiğini tespit eden polis, yolcuya yönelik parmak izi araştırmalarından zanlının geriye dönük suçların dökümünü açığa çıkardı.

Havalimanında yakalanan Abdullah U.’nun, ‘70’li yıllardan itibaren "cemaat" adı altında örgütlenen FETÖ'nin önemli isimlerinden olabileceği değerlendirildi.

Konyalı Abdullah’, ‘Pensilvanyalı Allen’e dönüştü

“Konyalı Abdullah”ken “Amerikalı Allen”e dönüşen 49 yaşındaki FETÖ ferdinin, isim değişikliğinden önce Türkiye’de örgüte ait çeşitli kurumlarda görev yaptığı anlaşıldı.

Özellikle FETÖ’ye ait kapatılan Trabzon’daki Zafer Fen Dershanesi, Manisa’daki Körfez Dershanesi ve Konya'da yer alan örgüt bağlantılı Sabah Dershanesinde etkin görevlerde boy gösteren U.’nun, o dönem örgütün kripto haberleşme programı Bylock'u yoğun şekilde kullandığı da ortaya çıktı.

ABD’de FETÖ okullarında görev yapıyor

FETÖ üyesinin, 2014’te ABD’ye kaçtıktan sonra 2016’da Amerikan makamlarına başvurarak “Abdullah U.” olan adını soyadını değiştirip “Allen B.” olarak kayda geçirttiği, aynı dönem örgütün yönlendirmesiyle yakın aile bireylerininin adlarını da farklı isimlerle değiştirdiği ortaya çıktı.

ABD’de örgütün kontrolündeki okullarda faaliyet gösterdiği öğrenilen FETÖ üyesi U.’nun, kısa bir süreliğine General Motor’da da çalıştığı aktarıldı.

Sınav soruları için mercek altına alındı

Örgütün ‘mahrem yapılanması’ olarak bilinen hücrelerde aktif rol alıp almadığı araştırılan B.’nin, (Abdullah U.) görev yaptığı Türkiye’deki FETÖ Dershanelerinde devlet kurumları için hazırlanan öğrencilere çalıntı sınav sorularını verip vermediği ise mercek altına alındı.

Şüpheli FETÖ'cü tutuklandı

Değişen kimlikteki bilgileriyle geçmişteki kovuşturmaların izlerini silmeyi planlayan Abdullah U., Konya Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Ankara’nın tüm girişimlerine rağmen barındıkları ülkelerde ‘eğitim’ ve ‘diyalog’ kisvesi altında Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde lobi faaliyeti yürüten FETÖ mensuplarının, bu alanda en büyük desteği ABD makamlarından gördüğü biliniyor.