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    Adana'da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı

    Yüreğir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı sağlık raporuna götürülürken, kelepçesinin çıkmasını fırsat bilip mısır tarlasına kaçtı. Zanlı için aramalar devam ediyor.
    • 08.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:05
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    Adana'da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi, polislere zor dakikalar yaşattı.

    Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan Baran S., hastanede sağlık raporu alınacağı için kelepçesi çıkartıldığında polislerin elinden kaçtı.

    Zanlı mısır tarlısına saklandı

    Hararetli geçen dakikalarda, polis memuru T.Y.,  şahsı durdurmak için silah sıktı. Polis de ateş ederek zanlının arkasından koşarken kendisini tabancayla bacağından yaraladı.

    Zanlı mısır tarlasına kaçtı, ekipler yakalamak için dron ile operasyon başlattı.

    Adana da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı #1

    Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

    Baran S., mısır tarlasında izini kaybettirirken, olay yerine yardımcı ekipler sevk edildi. Yaralı polis ise Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Adana da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı #2

    Mısır tarlası polis tarafından çevrildi

    İHA'nın aktarımına göre, polis mısır tarlasını ablukaya alarak arama başlattı. Bu arada dron da getirilerek zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.Dron ile ısıya duyarlı arama da yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Polisin zanlıyı arama çalışması devam ediyor.

    Adana da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı #3


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