Adana'da sağlık raporuna götürülen hırsızlık zanlısı mısır tarlasına kaçtı

Yüreğir'de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlı sağlık raporuna götürülürken, kelepçesinin çıkmasını fırsat bilip mısır tarlasına kaçtı. Zanlı için aramalar devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi, polislere zor dakikalar yaşattı.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan Baran S., hastanede sağlık raporu alınacağı için kelepçesi çıkartıldığında polislerin elinden kaçtı.

Zanlı mısır tarlısına saklandı

Hararetli geçen dakikalarda, polis memuru T.Y., şahsı durdurmak için silah sıktı. Polis de ateş ederek zanlının arkasından koşarken kendisini tabancayla bacağından yaraladı.

Zanlı mısır tarlasına kaçtı, ekipler yakalamak için dron ile operasyon başlattı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı

Baran S., mısır tarlasında izini kaybettirirken, olay yerine yardımcı ekipler sevk edildi. Yaralı polis ise Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mısır tarlası polis tarafından çevrildi

İHA'nın aktarımına göre, polis mısır tarlasını ablukaya alarak arama başlattı. Bu arada dron da getirilerek zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.Dron ile ısıya duyarlı arama da yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Polisin zanlıyı arama çalışması devam ediyor.