Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 araç kazaya karıştı: 2'si ağır 13 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yola dökülen mazot sebebiyle 26 aracın karıştığı kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

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AA & Ensonhaber

Kocaeli'de meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Kartepe mevkisi İstanbul istikametinde 26 araç kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 13 yaralı

Yola dökülen mazot sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan 13 kişi sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatılırken araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin bilgi veren görgü tanığı, "Mazot tankeri yolda ilerlerken mazot döke döke gidiyor. Araçlar birbirine giriyor. Mazot tankeri sürücüsü hiçbir şeyden habersiz devam ediyor, ilerde de kaza olunca tankeri durduruyorlar" dedi.