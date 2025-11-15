Anadolu Otoyolu’nda otomobilin çarptığı yaya can verdi

- Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engin K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
- Otomobil sürücüsü F.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde, Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında bir otomobil yaya çarptı.
YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
F.Y. (33) yönetimindeki 41 YF 629 plakalı otomobil, otoyolda yürüyen Engin K.’ya (46) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Engin K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.