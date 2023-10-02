Anadolu TEM Otoyolu'nda trafik kazası! Vatandaşlar valizle yol kenarında bekledi... Zincirleme kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken kazaya karışan otobüsün içerisindeki yolcular ise valizleriyle yolda kaldı.

İHA

Anadolu TEM Otoyolu’nda saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı...

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kamyonun arkasından gelen ve içerisinde yolcu olan otobüs ise kamyonete çarptı.

Sürücü sıkıştı

Kaza nedeniyle kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yolcular valizle bekledi

Otobüste bulunan yolcular ise valizleriyle yol kenarında başka bir otobüse binmek için bekledi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)