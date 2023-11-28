Anıtkabir'i ziyaret gittikleri tur otobüsü çalıntı çıktı: Yolcular evine döndü Bursa'nın Nilüfer ilçesinden aldığı 40 yolcuyla Ankara'ya Anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çalıntı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, bindikleri otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Sürücü Alper I. yönetimindeki 16 ASY 658 plakalı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine ilçe girişinde durduruldu.

Bir hafta önce Van'dan çalındığı ortaya çıktı

Yapılan incelemede, otobüsün Van ilinden yaklaşık bir hafta önce çalındığı ortaya çıktı.

Daha da mağdur olmamaları için otobüsteki yolcular, İnegöl şehirler arası otobüs terminalinde indirildi.

Çalıntı otobüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Anıtkabir’e ziyarete gidelim dedik onu da beceremedik"

Yolcular ise başka bir otobüsle evlerine döndü.

Mağdur yolculardan Mehmet Türk, “Bunca zamandır bu otobüs nasıl trafikte kaldı? Anıtkabir’e ziyarete gidelim dedik onu da beceremedik.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)