Ankara Mamak'ta korkutan patlama: 1 ölü

Başkentte akşam saatlerinde yaşanılan patlama korku dolu anlar yaşattı..
TÜBİTAK tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay hakkında inceleme başlatılırken, konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilikten açıklama
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır.
Yaralanan olmadı
Öte yandan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)