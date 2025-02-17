Ankara Medipol Üniversitesi rektörünün makam aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama

AA & Ensonhaber

Ankara Medipol Üniversitesi, bazı basın organlarında yer alan ve kurumlarıyla Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay’ı ilgilendirmeyen haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin etik dışı olduğu ve çarpıtıldığı, bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

"MAKAM ARACI VE ŞOFÖRLE İLGİLİ HABERLER YANILTICI"

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rektör Tolunay’ın makam aracı ve şoförüyle ilgili olarak yapılan haberlerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemizde yakın zamanda gerçekleşen rektör değişikliği sonrasında, önceki rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak görev yapan kişi, yeni rektörümüz göreve başladıktan sonra görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır. İlgili şahıs, adli bir olayda yer almış ve evinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemede, şahsın evinde ve aracında suç unsuru bulunmamıştır. Ancak tüm bu gelişmeler, yargı makamlarıyla paylaşılmış olup, sürecin takibi yapılmaktadır. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay’ın bu olayla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerin bu şekilde çarpıtılması, hem etik hem de ahlaki açıdan kabul edilemez.

Açıklamada, konuya ilişkin hukuki süreçlerin başlatıldığı da vurgulandı.