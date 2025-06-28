Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı, milyonlarca liralık vurgun

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandıran organize suç çetesine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

"ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR"

Şüphelilerin, mağdurları telefonla arayarak “Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Evdeki altın ve paraları polis gelip alacak” yalanıyla korku yarattıkları ve bu şekilde para ile ziynet eşyalarını elden teslim aldıkları belirlendi. Kapıya giden çete üyelerinin kimliklerini gizlemek amacıyla maske ve şapka taktıkları da tespit edildi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli olarak İstanbul ve Şanlıurfa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 255 bin dolar ve yaklaşık 4 milyon TL nakit ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.