Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

İHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

"YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: