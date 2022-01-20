EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu’nda, Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu’nda klasik müzik yayınına başladı.

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine klasik müzik yayını için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yaptı.

“YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

İlk etapta pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında hayata geçirilen klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Bizim öncelikli amacımız vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu bilinçle gece gündüz sürdürüyoruz. Bunun dışında yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek birtakım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak bir çalışma sonucunda istasyonlarımızda müzik yayını uygulaması başlattık. Uygulamayı ilk etapta Kızılay-Koru hattımızda başlattık. Giderek de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli.”

Ankara metrolarında klasik müzik yayını başladı VİDEO