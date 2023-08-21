Ankara Polatlı'da iki ayrı trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara Polatlı'da otomobillerin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen iki farklı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesi Konya kara yolu Karahamzalı Mahallesi çıkışında Türkiye'ye yakınlarını ziyarete gelen Osman Doray'a ait yurtdışı plakalı otomobil, saat 21.30 sıralarında buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

azada araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sürücü Yakup Doray hayatını kaybetti.

Araç içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Polatlı'da ikinci kaza

İkinci kaza ise 22.00 sıralarında Yaralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil şarampole uçarken kazada 1 kişi can verdi, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.