Ankara'da 13 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüsü Ankara'da babasından izinsiz aldığı araçta direksiyonla oynayarak şov yapan ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazada, yakın arkadaşı hayatını kaybetti.

İHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve elektrik bakım elemanları sevk edildi.

1 ölü 3 yaralı

Kazada 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, Şehit Ümit Güder Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan’da toprağa verildi.

Babasından izinsiz aracı aldı

Aracı kullanan A.A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.A.’nın, evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşini de alarak iki arkadaşı ile birlikte babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise facianın nasıl geldiği ortaya çıktı.