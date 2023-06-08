Ankara'da 13 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın görüntüsü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve elektrik bakım elemanları sevk edildi.
1 ölü 3 yaralı
Kazada 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, Şehit Ümit Güder Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan’da toprağa verildi.
Babasından izinsiz aracı aldı
Aracı kullanan A.A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.A.’nın, evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşini de alarak iki arkadaşı ile birlikte babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.
Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise facianın nasıl geldiği ortaya çıktı.