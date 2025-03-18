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DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Şeyma Gökçe, sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı binanın 14'üncü katındaki evde pencereden düştü.

Şeyma Gökçe, olayda ağır yaralandı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gökçe, çağrılan ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şeyma Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Evde bulunan Hüseyin Uyucu'nun içeride uyuduğu iddia edilirken, polis eve çilingirle girdi.

Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü.

Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİN SALON PENCERESİNDE PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, evde inceleme yaptı.

Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde, Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

ŞEYMA’NIN ANNESİ, KIZINA ŞİDDET UYGULADIĞINI AÇIKLADI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi.

Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

ANNESİ İLE MESAJLAŞMASI

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin, olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü