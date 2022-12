19 yaşında evlenen genç kadının hayatı, 4 ayda kabusa döndü. Defalarca şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldıran ve annesinin evine dönen genç kadın, eşinin kendisini pencereden attığını ileri sürdü.

Ankara’da yaşayan Sıla Koçak, ağustos ayında Yusuf Gürkan Koçak ile evlendi.

Sıla Koçak, evliliğinin hemen ardından eşinden şiddet görmeye başladı.

Bunun üzerine 19 yaşındaki genç kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine döndü.

Vücudunun çeşitli yerleri kırıldı

Sıla Koçak, 9 Aralık'ta eşinin konuşma bahanesiyle çağırması üzerine tekrar eve gitti.

Sıla Koçak, yaşanan tartışmanın ardından 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sıla'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

‘Beni pencereden attı’ iddiası

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Sıla'nın evde tedavisi sürüyor.

Şu anda yürüyemeyen Sıla Koçak, eşinin kendisini pencereden attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise polisteki ifadesinde, dışarıya çıkmaması için eşini eve kilitlediğini, ardından eşinin pencereden atladığını iddia etti.

Ankara'da 19 yaşında evlenen genç kadın, 4 ayda kabus yaşadı VİDEO



“Eski güzelliğimden eser kalmadı”

DHA’ya konuşan Sıla Koçak, eşinin uyuşturucu kullandığını, defalarca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, “Ben evdeyken, yattığım yerde yatağımı yaktı. Daha önce de beni camdan sarkıttı. Ben alt katın balkonundan içeriye girdim. En son beni çağırdı, 'dövmeyeceğim' diye yemin etti. İnandım, gittim. Tartışmaya başladık. Beni cama çıkardı. Düştüğümde yanında arkadaşı vardı. Beni yatağa hapsetti, ayaklarıma platin takıldı, omuriliğim, kalçam, çenem kırık. Ayağa kalkamıyorum, ağzımda diş kalmadı. Sürekli şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum.

“4 ayı bana cehennem etti”

Can güvenliğimiz yok. Eski güzelliğimden eser kalmadı. Beni bu hale getirdi. Yataktan kalkıp kalkamayacağım belli değil. Daha 19 yaşındayım, hayatımın baharındayım. Benim canım yandı, başkalarının canı yansın istemiyorum. Ben 'her an bu defa beni öldürecek mi' korkusuyla burada yatıyorum. Ben hayallerimi yaşamak için evlendim; fakat bana hayatımı zindan etti. 4 ayı bana cehennem etti.” dedi.

“Cezasını çeksin istiyoruz”

Anne Gülsenem Doğan ise kızının hayatının karardığını belirterek, “Benim kızıma kıydı, ona da kıysınlar. Kızım ayağa bile kalkamıyor. Cezasını çeksin istiyoruz.” diye konuştu.