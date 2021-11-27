Ankara'da 2 kız çocuğuna istismar: 108’er yıl hapis istemi

12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan sevgililer hakkında 108'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Dilek Ece Aydemir (18), 2 ay önce apartmanda komşularının çocuğu N.U. (13) ile onun arkadaşı M.T. (12) adlı kızları “Kahvaltı yapacağız” diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın (32) yanına götürdü.

Mustafa Saydam ve Dilek Ece Aydemir, 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü.

Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

KAPICI ZİLE BASTI, KIZLAR KURTULDU

Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı.

M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

108'ER YIL HAPİS TALEBİ

Saydam ve Aydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar Saydam ve Aydemir hakkında, 2 kıza karşı eylemlerinden ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 108'er yıl hapis talep edildi.

“BAŞKA ODADAYDIM, TACİZİ GÖRMEDİM” SAVUNMASI

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan Dilek Aydemir’in, kızlarla kahvaltı yapmak için sözleştikleri daha sonra bir kıyafet mağazasına gittikleri, sonrasında Mustafa Saydam’ın geldiği ve hep beraber günübirlik kiralanan bir eve gittiklerini söylediği, taciz olayını görmediğini, başka bir odada olduğunu dile getirdiği iddia etti.

Özel bir firmada yüksek gerilim sistem teknikeri olarak çalışan Mustafa Saydam da suçlamayı kabul etmedi.