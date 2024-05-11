Ankara'da 23'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Çankaya ilçesinde çalıştığı inşaatın 23'üncü katından düşen 25 yaşındaki Hasan Dalgıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'taki site inşaatında işçi Hasan Dalgıç, 23 katlı blokta en üst katta çalışırken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dalgıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Dalgıç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)