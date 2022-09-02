Ankara'da 3 yıl önce ayrıldığı eşinin evine bıçakla saldırdı

Dini nikahlı eşinden şiddet nedeniyle ayrılan genç kadın, akşam saatlerinde eski eşinin saldırısına uğradı. Elindeki bıçakla kapıya saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eski eş şiddetinin yeni adresi Ankara...

32 yaşındaki A.S., 8 yıl boyunca birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinden 3 yıl önce şiddet nedeniyle ayrıldı.

Kapıyı kırmaya çalıştı

T.G. isimli eski eş, dün akşam saatlerinde 2 çocuğunun annesi olan genç kadının evine geldi.

Elindeki demirle A.S.'nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. İçeride çocuklarıyla adeta kabus yaşayan kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Serbest bırakıldı

Binanın bodrum katında saklanan T.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; şahıs ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.

"Bıçak kemiğe dayanıyor"

A.S., çocukları için birlikteliği sürdürmek istediğini ancak olmadığını belirterek, "Şiddet olayında insan bazen hiçbir şey görmüyor. Belli bir yere geldikten sonra hani diyorlar ya 'Bıçak kemiğe dayanıyor', bizimki o seviyeyi geçmişti artık" dedi.

"Panik yapıp açsaydım belki de ölmüştük"

A.S., ayrıldıktan sonra da T.G.'nin peşini bırakmadığını söyleyerek, "Akşam saatlerinde kapıda bir çıtırtı sesi, küfürler, hakaretler. Dışarısını görmedik zaten içeride olduğumuz için bir çıtırtı duyduk, kapıya bir darbe geldi. O esnada biz kapının arkasına girdik, bir şeyler koyduk içeri giremesin, diye. Kapı hemen hemen 4 dakikada bu hale geldi. O esnada ben panik yapıp açsaydım, belki de ölmüştük. KADES, 155 aklıma ne geliyorsa aradım. Kapıyı kilitledim. O sırada polisler geldi, şahsı aşağıda yakaladı. Bina kapısını açıp, daire kapısına ulaşmış. Elindeki ağır demirle kapıyı parçalamaya çalıştı. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" dedi.

"4 duvar arasında ölümü bekliyoruz"

A.S., T.G. hakkında 3 hafta içinde 4 kez şikayette bulunduğunu belirterek, "Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz. Bir anne olarak çocuklarımla nefes almak istiyorum. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Bina dışındaki komşulardan ekmek getirenler oluyor. Ben çocuklarımla ayakta durmanın çabasındayız. 2 hafta kalmadı okulların açılmasına. Ben toparlanıp da çocuklarımı okula göndereceğim. Bu çocuklar okula gidecek" diye konuştu.









