Ankara'da 4 katlı apartmanda yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Yangının ardından alt kattaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.