Ankara'da 5 komşusunu öldüren kişi: Tüfeği uyarmak için yanıma aldım Sincan ilçesinde gürültü nedeniyle komşularıyla tartışan ve 5 kişiyi öldüren zanlı ifadesinde, tüfeği uyarmak için yanına aldığını, çocukları vurduğunu ise hatırlamadığını söyledi.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışan ve pompalı tüfekle 5 kişiyi öldüren Tahsin Ü. (72) tutuklandı.

"Tüfeği uyarmak için yanıma aldım"

İfadesinde komşularının gürültü yaptıklarını ve tüfeği ise yanına uyarmak için aldığını söyleyen zanlı, şunları söyledi:

Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin göğüs kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim.

"Çocuklara ateş ettiğimi hatırlamıyorum"

Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek,

O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)