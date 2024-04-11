DHA
Ankara'nın Çubuk ilçesi Karagöl yolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde önceki gün Ahmet B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp telefon direğine çarptı.
Kazada sürücü ve yanındaki Hatice B., Cumaziye B., Tuğba B., Elmira B. ve Ahmet D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaşananlar kamerada
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde otomobilin virajı alamadığı ve şarampole yuvarlandığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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