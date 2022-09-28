Ankara'da 6 satır darbesine 3 yıl hapis talebi

Su dağıtım firması çalışanını satırla 6 yerinden yaralayan müşteri, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde su dağıtım firması görevlisi olan Emre Kılıç (32), 29 Ağustos 2020'de yanındaki 2 çalışan ile birlikte sipariş veren Mustafa S.'nin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine suyu götürdü ve teslim etti.

Mustafa S., aynı binada oturan babaannesi için de su istedi ancak daha sonra vazgeçti.

6 satır darbesiyle yaralandı

Bunun üzerine Mustafa S. ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Mustafa S., evden aldığı satırla binanın girişinde Emre Kılıç'a saldırdı.

Emre Kılıç, sırt ve bacak bölgesine aldığı 6 satır darbesiyle yaralandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hastaneye kaldırılan Emre Kılıç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Mustafa S. hakkında, 'yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Akyurt Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de girdi.

Görüntüde Mustafa S.'nin, yanındaki bir kişi ile Emre Kılıç'a saldırdığı, elindeki satırla sırt ve bacak bölgesine vurduğu görüldü.

DHA’nın haberine göre dava dosyasında, Emre Kılıç'ın sırt bölgesindeki yaraların hayati tehlike oluşturacak düzeyde olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı.

Yargılama 2 yıldır sürüyor

Emre Kılıç, yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü belirterek, “Önce bizden su istediler. Yanımda 16 yaşında iki çalışan vardı. Müşteriler sonra su almaktan vazgeçti. Yanımda çalışan çocuklardan biri 'Ağabey almayacaksanız neden bizi yordunuz?' dedi. Bunun üzerine satır alıp geldi. Sırtımdan, omzumdan ve bacağımdan satırla vurarak beni 6 yerimden yaraladı. Adalete güveniyorum.” dedi.