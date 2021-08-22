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    Ankara'da 62 kilo esrar ele geçirildi

    İl dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan narkotik ekipleri, yol kontrol uygulamasında durduğu iki araçta 62 kilogram esrar ele geçirirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 16:49
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    Ankara'da 62 kilo esrar ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Diyarbakır üzerinden şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, Mamak ilçesi Çalışkanlar Jandarma Uygulama Noktası üzerinde şüpheli gördükleri 34 plakalı iki aracı durdurdu.

    Narkotik Köpeği Fox ile araçlarda yapılan aramalarda toplam 62 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

    3 GÖZALTI

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., E İ. ve C.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ankara'da 62 kilo esrar ele geçirildi ViDEO

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