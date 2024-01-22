Ankara'da 7 katlı binada yangın Çankaya ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, şiddetli rüzgardan dolayı kontrol altına alınamıyor.

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İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada alevlerin tekrar büyümesi sonucu yangınla mücadele devam ediyor.

Yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)