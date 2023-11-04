Ankara'da 7,5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

DHA
Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, polisin bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda; depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon TL'lik 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mekan sahibi S.G., gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki S.G.'ye ait eğlence mekanına gece saatlerinde operasyon düzenledi.
Ekiplerce mekanda yapılan aramada depo kısmında 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirdi.
7,5 milyon lira değerinde
Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon lira olan kaçak içkilere el konulurken gözaltına alınan mekan sahibi S.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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