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Ankara'da 7,5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Ankara'da 7,5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi Ankara'da polis ekiplerinin bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon liralık 3 bin 787 şişe kaçak içki bulundu. Mekan sahibi gözaltına alındı.