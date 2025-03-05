Ankara'da 9 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araçlar trafik çevirmesinde bekleyen araçlara çarptı.
Kazaya 9 araç karışırken araçlardan birisi ise ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 YARALI
Yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edilirken yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza hakkında konuşan taksi şoförü ise o anları, "Aşağı tarafta çevirme vardı. Çevirmedeki en son araç bendim. İleriden gelenler süratli geldi. Yokuşta engel oldu ve duramadılar. Duramayan iki araç süratliydi" şeklinde anlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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