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- Ankara'da acil vakaya gitmeye çalışan ambulans düğün konvoyuna takıldı
Ankara'da acil vakaya gitmeye çalışan ambulans düğün konvoyuna takıldı
Ankara'da acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 31.07.2022 - 15:20
- Güncelleme : 31.07.2022 - 15:25
Düğün konvoylarında 'trafik terörü' devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yolu kesip pompalı tüfeklerle havaya ateş açan düğün konvoyuna polis ekipleri olay yerine mühale etmiş ve görüntüler büyük yandı uyandırmıştı.
Yeni görüntülerin adresi ise Ankara oldu.
Ankara'da kalabalık bir araç grubu yolu kesip oyun oynamaya başladı.
Yolu açmadılar
Bu sırada da acil vakaya yetişmesi gereken ambulansın siren seslerine aldırış etmeyen grup yolu açmadı.
Ankara'da acil vakaya gitmeye çalışan ambulans düğün konvoyuna takıldı
Ambulans vakaya yetişemedi
Edinilen bilgilere göre, olay yerine gitmesi gereken ambulans düğün konvoyunun yolu kapatması nedeniyle olay yerine yetişemedi.
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasından sonra vatandaşlardan büyük tepki geldi.