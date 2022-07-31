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Ankara'da acil vakaya gitmeye çalışan ambulans düğün konvoyuna takıldı

Ankara'da acil vakaya gitmeye çalışan ambulans düğün konvoyuna takıldı

Ankara'da acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi.