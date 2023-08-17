Ankara'da ağabeyini darbeden kayınbiraderlerini öldürdü

DHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde Kamil Karabal, salı akşamı Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkiinde kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbuğa ile bir araya geldi.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kamil Karabal, üzerindeki tabancayla 2 kardeşe ateş etti.
Bozbuğa kardeşler, olay yerinde hayatlarını kaybederken Karabal, polis merkezine gidip teslim oldu.
Şüpheli tutuklandı
Emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermeyen Kamil Karabal, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Karabal, tutuklandı.
1 hafta önce ağabeyini darbettiler
Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşlerin, 1 hafta önce Karabal’ın ağabeyini darbettikleri, kavganın da bu nedenle çıktığı belirtildi.