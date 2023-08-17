Ankara'da ağabeyini darbeden kayınbiraderlerini öldürdü Kayınbiraderlerini öldüren 52 yaşındaki adam, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Karabal’ın, ağabeyini darbettikleri için kayınbiraderlerini öldürdüğü belirtildi.

DHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kamil Karabal, salı akşamı Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkiinde kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbuğa ile bir araya geldi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kamil Karabal, üzerindeki tabancayla 2 kardeşe ateş etti.

Bozbuğa kardeşler, olay yerinde hayatlarını kaybederken Karabal, polis merkezine gidip teslim oldu.

Şüpheli tutuklandı

Emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermeyen Kamil Karabal, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Karabal, tutuklandı.

1 hafta önce ağabeyini darbettiler

Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşlerin, 1 hafta önce Karabal’ın ağabeyini darbettikleri, kavganın da bu nedenle çıktığı belirtildi.