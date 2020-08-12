Keçiören ilçesinde mesire alanı içerisinde bulunan ahşap konakta yangın çıktı.

Ankara Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.



Alevleri gören mesire alanı güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ile Keçiören Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Yangın sonrası konak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da ahşap konak yandı VİDEO









