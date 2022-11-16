Ankara'da aile dehşeti: Eniştesini öldürdü

Altındağ ilçesinde kız kardeşlerinin eşi ile tartışan 2 kardeş kavga başlattı. Saldırıya dönen olayda enişte ve kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aile içi dehşetin bir örneği yaşandı.

Yaşanan korkunç olayda, Oğuzhan Kırkbeş isimli şahıs ve ağabeyi Resul Kırkbeş, kız kardeşleri ile dünyaevine giren Hüseyin Yaymaz ile dün akşam buluştu.

Bir akaryakıt istasyonunda buluşan 3 kişi, Hüseyin Yaymaz'ın eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Alevlenerek kavgaya dönüşen olayda Resul Kırkbeş, tabancayla Hüseyin Yaymaz'ı vurdu. Yaymaz da tabancayla Resul Kırkbeş'i göğsünden vurdu. Oğuzhan Kırkbeş de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti.

2 yaralı hayatını kaybetti

Resul Kırkbeş ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"Hakkını helal et, çocuklarını yetim bıraktım"

Kaçan Oğuzhan Kırkbeş, daha sonra ablasını arayıp, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum." dedikten sonra polise teslim oldu.

Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Bir kişi buraya doğru kaçtı"

Öte yandan çatışmanın yaşandığı petrol istasyonunun yakınında lokanta işleten Kemal Çağlar, olaya şahit olduğunu belirterek, "Akşam silah sesleri geldi. Kapının önüne çıktık baktık. Silah sesleri devam ederken bir tanesi buraya doğru kaçıyordu. Biz oraya odaklanmıştık. Köşede adamın düştüğünü gördük, öbürü kaçtı tabii. Kim olduklarını da bilmiyoruz sonra polisi ve ambulansı aradık." dedi.