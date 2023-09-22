İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenpark'ta akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi anıtın önünde ufak çaplı bir yangın çıkardı.
Yangın bölgede bulunan trafik polisinin yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yakalandı
Yangını çıkaran şahıs ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.
Olayın ardından belediye ekipleri tarafından anıt temizlendi.
İddialara göre aynı şahıs geçtiğimiz günlerde anıtın üzerine çıkmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)