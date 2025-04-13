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İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir parkta Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı.

Gruptaki kızlar, diğer kızın saçını çekip tokat attı.

Grup, zorla dizleri üzerine çöktürdükleri kıza özür diletmeye çalıştı.

Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı.

MAĞDUR ÖĞRENCİNİN TEKRAR PEŞİNE DÜŞTÜLER

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine grup, tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırımda da şiddet uygulamaya devam etti.

Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda tehdit etti.

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan öğrenciyi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 şüpheliyi gözaltına aldı, mahkeme ise “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklama kararı verdi.