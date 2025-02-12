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Ankara'da anneleri tarafından öldürülen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da anneleri tarafından öldürülen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı Anneleri tarafından bilekleri kesilerek öldürülen 2 kardeşin cenazesi Kartal Kavaklı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedilirken, gözaltına alınan anne Dereci ise çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.