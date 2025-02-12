Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan skandal olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti.
Anne, daha sonra evden çıkarak bağırmaya başladı.
2 ÇOCUKTAN ACI HABER
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Afra Sümeyye Dereci ile kardeşi Muhammet Ali Dereci’nin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ağır yaralı abla Aybüke Beyza Dereci ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
ÇOCUKLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Hayatını kaybeden çocuklardan Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammet Ali Dereci'nin (7) cenazesi Kartal Kavaklı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye katılan baba, gözyaşları içinde tabutlara sarıldı.
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