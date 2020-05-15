Ankara'da annesinin uyuduğu sırada bir bebek çalındı

Yeni doğum yapan anneyi ‘çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ cümleleriyle kandıran kadın, bebeğini çaldı. Polis ekipleri, bebek çalan kadını çok geçmeden yakaladı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirme odasında emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı.

S.P. isimli kadın, kendine güveni sağladıktan sonra yabancı kadına ‘Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim’ dedi.

UYKUYA DALDIĞINDA BEBEĞİ KAÇIRDI

Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P., çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F., uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P., bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı.

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5 GÜNLÜK BEBEĞİNİ GÖREMEDİ

Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Durum hemen polis ekiplerine bildirilirken, Z.F. ve eşi H.A.’nın ifadesi alındı.

BEBEK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, S.P.’nin ticari bir taksiye çocukla bindiğini, Mamak’taki bir evde oturduğunu tespit etti. Eve yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı. Evde bulunan bebek de polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

KADIN TUTUKLANDI

2 şüpheli mahkemeye sevk edilirken, S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.