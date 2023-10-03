Ankara'da apartmanı kurmarhaneye çevirdiler! 10 kişi gözaltına alındı Kumarhaneye çevrilen bir apartmanda ve yakalanmamak için geniş güvenlik önlemleri uygulayan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, kredi kartı ile kumar oynattığı belirtilen zanlıların bu yöntemle de komisyonculuk adı altında tefecilik yaptığı öğrenildi.

İHA

Yurt genelinde huzur ve güveni bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yeni operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda bir kuruyemiş dükkanına ait olan POS cihazından gece saatlerinde yüklü miktarlarda çekim yapıldığını belirledi.

Pos cihazıyla satış gerçekleştirilmedi

Söz konusu dükkandan herhangi bir satış gerçekleşmediğini de belirleyen ekipler, cihazın Çankaya’daki bir apartmanda kullanıldığını tespit etti.

Durum üzerine çalışma başlatan Mali Şube polisleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçerek apartmana operasyon düzenledi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Apartmanın kumarhane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, oyun oynatan V.D, G.E.Ş, Ö.Ş, M.D, G.M.G, P.Ç, K.K., B.H, S.D, O.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Kumar oynadığı tespit edilen 20 şahsa ise kişi başı 4 bin 55 lira para cezası yazıldı.

Apartmanı kumar oynanabilecek hale getirmişler

Zanlıların, apartmanın tüm dairelerinde kumar oynattıkları, söz konusu daireleri ise oyun oynayacakların bahis miktarlarına göre sınıflandırdıkları belirtildi.

Baskın riskine karşı da önlem alan şüphelilerin, bina çevresinde gözcü beklettikleri, telsiz kullandıkları, çevreye güvenlik kamerası taktırdıkları ve dış kapının ardına bir kapı daha yerleştirdikleri öğrenildi.

Yabancı kişilere oyun oynatmayan şebekenin olası bir kaçış için dairelere asma kat yaptırdıkları, daireler arası geçiş yapabildikleri ve malzemelerini asma katlarda ‘zula’ olarak tabir edilen yerlere sakladıkları aktarıldı.

POS cihazı ile hem kumar oynatıp hem tefecilik yapmışlar

Kumar organizatörlerinin, nakit paranın yanı sıra POS cihazı ile de ödeme aldıkları ortaya çıktı.

Farklı iş yerlerine ait POS’lardan bahisçilere pul satan şebekenin, bu satışlardan komisyon adı altında para alarak tefecilik suçu işlediği de belirlendi.

Suç unsurları bulundu

Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 adet para sayma makinası, 100 adet 1 dolarlık banknot, 2 adet el telsizi, çok sayıda kumar organizasyonlarında kullanılan doküman ve aparat, 3 adet POS cihazı, 30 adet çekilmiş POS makinası slipi, çok sayıda iskambil kağıdı ve para yerine geçen değişik renklerde pul ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)